Chi era Salvo D'Acquisto, l'eroico carabiniere beatificato da Papa Francesco?

è stato un vicebrigadiere dei Carabinieri, noto per il suo eroico sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua figura è simbolo di altruismo e coraggio, tanto da essere statodaper il suo straordinario atto di generosità.Nato a Napoli il 15 ottobre 1920,si arruolò nell’Arma dei Carabinieri nel 1939. Dopo aver completato l’addestramento, fu inviato in diverse sedi di servizio, fino a essere assegnato alla stazione dei Carabinieri di Torrimpietra, vicino Roma. Il contesto storico in cui operò era segnato dall’occupazione nazista dell’Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, un periodo di grande tensione e violenza.L’episodio che lo rese celebre avvenne il 23 settembre 1943. In seguito a un’esplosione accidentale in un deposito di munizioni, i soldati tedeschi accusarono la popolazione locale di un attacco partigiano e minacciarono rappresaglie.