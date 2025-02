Quotidiano.net - Chi era Salvo D'Acquisto, la storia del carabiniere che il Papa farà beato

Roma, 25 febbraio 2025 -d'sarà. Ilnapoletano, che il 22 settembre 1943 si sacrificò per salvare un gruppo di 22 civili durante un rastrellamento delle truppe naziste alle porte di Roma, morì fucilato all'età di 23 anni poco distante dalla Torre in Pietra a Palidoro, nei pressi di Fiumicino. Per l'occasione, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri ricevette post-mortem anche la medaglia d'oro al Valore Militare. Il processo di beatificazione è iniziato a seguito della firma da parte diFrancesco, in questo momento degente al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una forte polmonite bilaterale, del Dicastero delle Cause dei Santi. Chi èd'"Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!". Questa rimane tuttora la citazione più celebre del giovane brigadiere di origini napoletaned', che è passato allaper avere salvato la vita di 22 civili durante una rappresaglia di matrice nazista.