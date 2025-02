Tg24.sky.it - Chi era Salvo D'Acquisto, il carabiniere eroe ucciso dai nazisti che il Papa renderà beato

Leggi su Tg24.sky.it

Francesco, da giorni ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale, durante la sua degenza ospedaliera ha deciso di dare il via libera alla beatificazione delD'(CHI ERA). Ieri, nel corso di un'udienza con il cardinale Pietro Parolin e monsignor Edgar Peña Parra, Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce "l'offerta della vita" del vicebrigadiere fucilato daiper salvare ventidue civili. Ora manca solo il riconoscimento di un miracolo per completare il processo che lo