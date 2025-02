Dilei.it - Chi era Roberta Flack, la voce di Killing me softly

Il mondo della musica ha detto addio a, icona dell’r’n’b e nota al grande pubblico per i brani The First Time I Ever Saw Your Face, Feel Like Makin’ Love eMe, brano del 1973 in testa alle classifiche per settimane e in seguito oggetto di numerose cover, la più nota delle quali quella dei Fugees del 1996.La cantante e pianista statunitense si è spenta all’età di 88 anni ed è morta a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica.Chi eraNata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, nella Carolina del Nord, in una famiglia di musicisti, iniziò a studiare pianoforte all’età di nove anni. A 15 anni viene ammessa alla Howard University di Washington con una borsa di studio completa, ma dopo la morte del padre, decide di iniziare a lavorare nei locali notturni per farsi un nome e guadagnare qualcosa.