Cultweb.it - Chi era Henri Landru, il serial killer di donne soprannominato Barbablu?

Leggi su Cultweb.it

Con il nome di Barbablù non si intende soltanto il burbero antagonista dell’omonima fiaba di Perrault: esso è stato anche usato per indicare alcuni famosi assassinii realmente esistiti, in particolare quelli che prendevano di mira delle. Il più celebre di questi è probabilmente il franceseappunto il Barbablù di Gambais, che si rese colpevole non solo di truffa e appropriazione indebita, ma anche e soprattutto dell’omicidio di 10e un ragazzino dal 1915 al 1919.Désiré, nato a Parigi nel 1869, si guadagna da vivere con lavori saltuari e con qualche truffa ai danni di facoltosi investitori, ai quali promette i progetti di fantomatiche invenzioni per poi darsi alla fuga con il compenso. Per questa ragione trascorre qualche anno in carcere, dove scaccia la noia leggendo le rubriche per cuori solitari pubblicate sui giornali: è così che si rende conto della grande fragilità emotiva di alcune, molte delle quali benestanti e alla disperata ricerca del vero amore.