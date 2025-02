Metropolitanmagazine.it - Chi è Pippo Balistreri e chi sono la moglie francese Anna Maria e le figlie

, storico direttore del palco di Sanremo, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo. Incredibilmente riservato, è sposato con una donna, con la quale ha avuto duedi cui si conosce molto poco. Nel corso di un’intervista a bagherianews.com, il direttore ha dispensato consigli a chi vorrebbe intraprendere la carriera di cantante: “Gli consiglierei di cambiare idea; è diventato troppo difficile. Le case discografiche non investono più sui giovani, perché la pirateria musicale ha ridotto in maniera drastica le possibilità di guadagni nel settore. Troppa concorrenza, e scarse possibilità di affermazione. Non uno su mille, ma uno su centomila, forse ce la fa. Diverso se qualcuno mi dicesse che vuol fare il musicista, il compositore, o il cantautore.