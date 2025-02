Cultweb.it - Chi e? Maurizio De Giovanni, dai gialli del Commissario Ricciardi al nuovo libro diverso da tutti gli altri

Chi conosce il nome diDelo associa di solito al suo amore sfegatato per il Napoli, squadra della sua adorata città natale, ma soprattutto per le sue celebri serie di romanzi: dala Mina Settembre, passando per I bastardi di Pizzofalcone, i suoi libri sembrano sempre avere un posto fisso in cima alle classifiche, e in molti casi danno origine a serie TV altrettanto popolari. Oggi esce invece L’antico amore, il primo romanzo esclusivamente sentimentale di De, che si prende una pausa dai polizieschi e si lancia in ungenere letterario.Come già detto,Deè nato e cresciuto a Napoli, dove vive e lavora tuttora. Ed è proprio in una Napoli di inizio anni ’30 che decide di ambientare il suo primo racconto, che viene ben presto rielaborato nel suo primo romanzo Il senso del dolore, del 2007: inizia così la serie de Il, con protagonista un ombroso investigatore al servizio della Regia Questura che risolve delitti particolarmente violenti grazie al suo grande intuito, ma soprattutto grazie alle strane visioni che ha sin da bambino.