Chi è Carlo Cracco | vita privata e carriera del cattivissimo chef

è, ormai da diversi anni, uno deglipiù conosciuti e apprezzati nel nostro Paese, grazie anche alle sue numerose incursioni televisive. Nato a Creazzo l’8 ottobre 1965, trascorre l’infanzia in provincia di Vicenza; a dieci anni comunica alla famiglia la decisione di diventare prete e di entrare in seminario, idea che abbandonerà abbastanza velocemente, per poi iscriversi alle scuole medie e, successivamente, all’alberghiero di Recoaro Terme. Dopo il diploma trova lavoro allo storico ristorante vicentino Da Remo, dove rimane fino ai ventuno anni. Nel 1986 arriva la grande occasione; si trasferisce a Milano e diventa un allievo di Gualtiero Marchesi, tre Stelle Michelin. Poiché i posti nella brigata del ristorante principale sono esauriti, fa un lungo stage nel bistrot Altopalato.