Chi arriva dopo Conceiçao Milan voci clamorose | chi è in cima alle preferenze

Il quarto posto è oramai un miraggio, con la Juve distante otto punti. E anche una vittoria nel recupero di giovedì a Bologna non migliorerebbe di troppo una situazione già critica, che costringe ilad almeno 10 successi in questo finale di stagione nel tentativo di raggiungere una zona Europa molto lontana. E c'è chi ha già iniziato a mettere in discussione Sergio Conceição che, nonostante un contratto con ilfino al 30 giugno 2026, potrebbe secondo alcuni essere in discussione e rischiare il posto come già accaduto con il suo predecessore Paulo Fonseca, passato al Lione. Ilista.it ha provato a stilare i nomi di un eventuale successore dell'natore portoghese, dando a Roberto De Zerbi la percentuale più bassa (40%), nonostante la grande voglia dinare i rossoneri, da tifoso del Diavolo.