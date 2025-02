Oasport.it - Chi affronta Civitanova nella finale della Challenge Cup di volley? Avversario, programma, date

giocherà laCup dimaschile, la terza manifestazione europea per importanza. La Lube era la grande favoritavigilia in questa competizione e si è resa protagonista di un cammino impeccabile: dopo aver regolato VK Karlovarsko, Karadorde Topola e Nova Tech Lycurgus Groningen, la Lube ha travolto anche l’SK Ankara e ora si appresta a disputare il doppio confronto che metterà in palio il trofeo.LadelleCup si giocherà infatti con la modalità dell’andata e ritorno, non si giocherà dunque in una sfida secca: la formazione marchigiana giocherà il primo atto in trasferta e avrà poi il diritto di scendere in campo di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum per la partita decisiva. I ragazzi di coach Giampaolo Medei se la dovranno vedere con la vincentesemitra il Lublino e lo Sporting Lisbona: i polacchi hanno vinto l’andata per 3-0, mercoledì 26 febbraio è previsto il ritorno.