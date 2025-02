Ilrestodelcarlino.it - Check in irregolare, B&B multato dal Nas

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una struttura ricettiva di Recanati è finita sotto la lente dei controlli da parte dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità, dopo l’introduzione della recente normativa del ministero dell’interno, che vieta l’uso delle cosiddette "key box", le cassette porta-chiavi utilizzate per il self-in negli affitti brevi turistici. Il titolare dell’attività ha ricevuto una multa di 233,33 euro. La sanzione è stata elevata dai carabinieri del Nas di Ancona nell’ambito della campagna di controlli ai B&B promossa dal comando generale dell’Arma a novembre, in collaborazione con il ministero della salute. Anche a Recanati, come già accaduto nelle grandi città d’arte, si è diffuso l’uso di queste scatole nere, che permettono ai turisti di accedere agli appartamenti affittati online senza incontrare il proprietario.