Che pasticcio al cimitero per un caso di omonimia viene cremata la defunta sbagliata L’ira dei familiari | Dov’è mia mamma?

Un vero e proprioaldi Poggio a Caiano, in provincia di Pistoia, dove il necroforo per undiha inviato alla cremazione il defunto sbagliato.L’estumulazioneAl necroforo era stato chiesto di estumulare Jolanda De Luca, ma l’uomo deve essere stato tratto in inganno da un clamorosodi, estumulando e cremando di fatto la Jolanda. Il figlio della donna non ha trovato il corpo e ha denunciato il tutto. Come riferito da La Nazione, i resti della Jolanda “” sono stati inviati con la documentazione completa rilasciata dal Comune, relativa però ad un’altra persona.In pratica il necroforo avrebbe estumulato la nonna di una ragazza morta da poco, poiché la famiglia desiderava farle riposare insieme per sempre. Cosa che non è stato possibile a causa di questo clamoroso errore, che ha richiesto anche l’intervento del sindaco che però ha potuto fare ben poco per placaredella famiglia comprensibilmente furibonda per l’incredibile