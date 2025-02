Thesocialpost.it - Che il pastore si rialzi: preghiera per Papa Francesco

Nel silenzio ovattato di una stanza d’ospedaleriposa, mentre il mondo attende il respiro del suo. La sua carne, fragile come quella di ogni uomo, porta il peso di una missione millenaria, un’eredità che ha attraversato i secoli e che ora, nel battito quieto del tempo sospeso, si raccoglie in un’attesa densa di significato.Che la forza dell’uomo che ha scelto il nome del santo di Assisi possa rinnovarsi nel battito delle sue mani aperte, nel ritmo del suo respiro che cerca spazio nella notte. Che la sua carne, fragile come ogni carne, trovi ristoro nel pensiero di chi oggi gli è vicino con lo sguardo e con il cuore. Che il tempo, con il suo passo lento e inesorabile, gli restituisca il vigore necessario per tornare a parlare, a benedire, a camminare accanto agli ultimi.