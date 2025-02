Superguidatv.it - “Che Dio ci aiuti 8”, intervista a Giovanni Scifoni e Francesca Chillemi

Dal 27 febbraio torna in onda su Raiuno “Che Dio ci”. Nei nuovi episodi, Azzurra si troverà ad affrontare nuove sfide professionali e personali e Suor Angela continuerà a fare capolino per aiutarla nei momenti di incertezza e di crisi. Al fianco di Azzurra ci sarà Lorenzo Riva, interpretato da.“Che Dio ci8”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Nella nuova stagione, Azzurra avrà maggiori responsabilità. Si ritroverà infatti a diventare la tutrice di una casa famiglia della Capitale per ragazze in difficoltà. Sul suo personaggio,ha dichiarato:“Azzurra cercherà di creare una connessione con queste ragazze e cercherà di farlo in virtù di quello che era prima di diventare una suora e cioè una ragazza problematica e disagiata.