Cultweb.it - Che cos’è la profezia di Malachia e cosa c’entra coi Papi?

Leggi su Cultweb.it

Ladiè uno dei misteri più affascinanti della storia. Si tratta di una serie di brevi motti latini che, secondo la tradizione, descriverebbero in sequenza tutti i Pontefici della Chiesa Cattolica, dal XII secolo fino alla fine dei tempi. Questo elenco profetico ha alimentato dibattiti, speculazioni e timori escatologici, soprattutto per l’ultima previsione, che preannuncerebbe la fine della Chiesa così come la conosciamo.Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis Pietro Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta e il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo. Fine.La leggenda attribuisce laa San, un arcivescovo irlandese vissuto nel XII secolo, noto per la sua devozione e per episodi di visioni mistiche.