Lanazione.it - Cgil, Cisl e Uil contro l'apertura di un nuovo ipermercato a Santo Stefano Magra

La Spezia, 25 febbraio 2025 – Le segreterie provinciali di Filcams, Fisascate Uiltucs Uil esprimono forte preoccupazione per l’annunciatadi unnel Comune di. Un ulteriore insediamento commerciale in un territorio ed in un mercato già saturi di centri commerciali rischia di aggravare una situazione economica già complessa, con una contrazione dei consumi e dei fatturati che mette in ulteriore difficoltà le attività già presenti. Sottolineano Giorgia Vallone, Segretaria provinciale Filcams, Mirko Talamone, Segretario provinciale Fisascate Giacomo Battistelli, Segretario provinciale Uiltucs Uil: “L’di una nuova struttura di grande distribuzione potrebbe avere pesanti ripercussioni sull’occupazione e sulla qualità del lavoro, incrementando precarietà e mettendo a rischio la tenuta del commercio di prossimità.