Ilrestodelcarlino.it - CesenaLab, via al percorso Rocker con 14 start up innovative

Si è aperto ail ‘’, iniziativa dedicata a supportare l’innovazione e l’incubazione d’impresa in Emilia-Romagna, legata al bando regionale per lo sviluppo di incubatori e acceleratori diup. Il progetto, realizzato in collaborazione con partner di rilievo come Fondazione Banca del Monte Faenza, Comune di Ravenna e Fondazione Flaminia, mira a rafforzare l’ecosistema perup e imprenditori nei settori chiave dell’energia pulita, digitalizzazione, manifattura e salute. Le 14up selezionate, provenienti da tutto il territorio regionale, hanno dimostrato grande motivazione e determinazione. Sette di queste intraprenderanno undi incubazione, mentre le altre sette seguiranno un programma di accelerazione focalizzato principalmente sulla creazione di contatti con aziende del territorio romagnolo.