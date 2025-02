Ilrestodelcarlino.it - Cesena, i cambi in corsa funzionano. Adesso Mignani ha più soluzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

più veloci, ma soprattutto più efficaci. Da metà gennaio ilviaggia con un altro passo e a parte la caduta di Catanzaro, dalle restanti cinque gare sono arrivate tre vittorie e due pareggi casalinghi, Bari e Pisa, entrambi riacciuffati in situazione di svantaggio e di inferiorità numerica e alla fine paragonati, giustamente, a due successi. In tutti questi casi l’apporto della panchina è stato determinante, ultimo esempio quello di Cremona dove unpraticamente alle corde è rientrato in campo dopo l’intervallo con un’altra faccia grazie anche all’ingresso di due palleggiatori come Berti e Antonucci. Non che i grigiorossi non abbiano continuato a spingere alla ricerca del colpo del ko, ma il baricentro bianconero si è alzato di qualche metro ed alla fine è arrivato il gol vittoria proprio da un subentrato, Bastoni che aveva rilevato Saric al 65’.