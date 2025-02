Ilrestodelcarlino.it - Cesena Città per la Pace. Premiata associazione palestinese. La Lega: "Pregiudizio anti Israele"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sta facendo discutere la scelta del Comune didi attribuire il premio ‘per laal collettivo‘Youth of Sumud’, formazione politica di base che (si legge nella motivazione) ‘resiste al colonialismo israeliano nel nome di una Palestina libera e liberata’. "Consegnare un premio che evoca la ‘’ – ha argomentato Antonella Celletti della- a chi persegue la fine dello Stato democratico d’e degli ebrei e` davvero paradossale. Solo l’amministrazionete ormai scivolata ideologicamente in un estremismo radicale poteva arrivare a tanto mentre il mondo democratico occidentale piange i piccoli Bibas, uccisi a mani nude dopo essere stati presi in ostaggio insieme alla mamma dai terroristi palestinesi durante il feroce attacco del 7 ottobre 2023.