Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 14-20 febbraio: dischi di platino per Geolier, Lazza e Drake

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra ledella settimana numero otto del 2025, spiccano idia protagonisti del nostro panorama musicale, comee Simba La Rue.Sono sette idiottenuti dacon Il Coraggio Dei Bambini. Il secondo lavoro in studio del rapper partenopeo è stato pubblicato nel 2023 ed è stato l’album più venduto in Italia dell’anno. Composto da diciotto tracce, ne Il Coraggio Dei Bambini troviamo Sfera Ebbasta (presente in X Caso), Guè (Non Se Ver), Shiva e Michelangelo (Monday), Lele Blade (In Trappola),, Takagi e Ketra (Chiagne, singolo apripista). Pochi mesi dopo veniva pubblicato Il Coraggio Dei Bambini Atto II, con sei inediti, tra i quali figurano come ospiti Giorgia e Marracash, settediper Il Coraggio Dei Bambini diRe Mida diè certificato cinque volte: l’album il secondo del rapper meneghino, è stato pubblicato nel 2019 era stato anticipato dai singoli Porto Cervo (rilasciato l’anno precedente) e Gucci Ski Max.