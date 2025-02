Ultimouomo.com - C'era una volta a Salerno

Pubblichiamo un estratto di "Ultras. Ogni maledetta domenica vincere o perdere non conta", il nuovo libro di Lamberto Ciabatti edito da SEM. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui., 22 maggio 2022.Nel silenzio dello stadio, dei palazzi, delle strade, di una intera citta?. gli altoparlanti diffondono un brano di Ennio Morricone, la famosa colonna sonora di C’era unain America.Su quelle note – come nel time-lapse di un fiore che sboccia – la curva sud comincia ad animarsi: i tifosi srotolano due immensi teli, uno per lato, su cui sono dipinte due cineprese puntate verso il centro del settore. Su altri teli compaiono un ciak, la scritta c’era unae il numero 1919 (anno di fondazione della nostra squadra).Centinaia di cartoncini gialli disegnano i fasci di luce delle cineprese che convergono su un ulteriore, gigantesco telo: chilometri di stoffa che scorrono dall’alto verso il basso alternando (sincronizzati con la data che ognicambia, come l’ora segnata da un orologio digitale) quindici immagini legate alla storia della Salernitana: le leggendarie prime maglie della squadra, il titolo di un giornale che celebra la promozione in Serie A, la prima coreografia della curva, la vittoria della Coppa Italia Lega Pro, un ritratto di Agostino Di Bartolomei (capitano, nel suo ultimo anno di carriera, della Salernitana promossa nel 1990 in Serie B), il cavalluccio marino simbolo della societa?.