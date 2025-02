Ilfattoquotidiano.it - “C’era una grande nuvola di sangue nell’acqua”: squalo spunta all’improvviso e azzanna il polpaccio del sub, il compagno d’immersione filma tutto. Il video choc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa fareste se, durante un’immersione, unoattaccasse un vostro? E’ esattamente quello che è successo ad un sub britannico che, con prontezza efreddo, hato tutta la scena. Dan White, questo il suo nome, stava riprendendo l’immersione con la sua GoPro quando, durante una spedizione nelle acque cristalline delle Isole Brother, in Egitto, unoha improvvisamenteto il sub che era con lui. L’episodio è avvenuto nel 2018 ma è tornato alla ribalta ora grazie al documentario “Why Sharks Attack“, che mostra la ferocia dell’animale e il terrore negli occhi dei subacquei.Dan e la sua compagna Shaunie Thomas stavano completando un corso di immersione profonda, a soli cinque metri sotto la superficie, quando hanno avvistato unolongimano.