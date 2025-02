Lanazione.it - Centro storico, sporcizia e degrado. Rimedi e suggerimenti del Pd

Leggi su Lanazione.it

Città sporca: il Pd corre ai ripari. Il circolo di Carraradi via Groppini ha deciso di mettere un freno al dilagare diche investe strade e piazze. Così dopo un incontro con l’amministratore di Retiambiente, Fabrizio Volpi, il segretario Luciano Morotti ha deciso di mettere qualche toppa a un problema che affligge tutti i cittadini imponendo un necessario cambio dipasso. Prevedendo la necessità di "un diverso approccio che riporti gli addetti ad eseguire interventi dettagliati", il circolo del Pd auspica nella collaborazione dei cittadini "primo passo verso una presa di coscienza collettiva che porterà a comportamenti virtuosi". "Sarà necessario – si legge in una nota – individuare un luogo per il conferimento di piccoli ingombranti". Fra le criticità, la non attenta vuotatura dei cassonetti e fra iuna maggiore presenza della polizia urbana che ha potere deterrente anche sui comportamenti dei proprietari di cani e l’inefficacia della pulizia con le macchine spazzatrici.