Centro storico meno toppe e più visione

Alcune considerazioni sulla chiusura dei negozi ine più in generale sulle modalità di vita. Non ci si rende conto che la ricchezza delè il "residente" ci sono diverse cause che lo dimostrano: dalle norme scriteriate dei Tdays, alla drastica riduzione dei posti auto, dall'uso generalizzato dei B&B, (esempio, a Manhattan e Barcellona, hanno creato norme che non vadano a scapito della "residenzialità", ben accetto comunque il turismo), all'alto costo degli affitti che limitano le presenze fisse. Se si scoraggiano i residenti a tempo pieno sarà sempre peggio. Sui cantieri per il tram stendo un velo pietoso. Floro Turchi Risponde Beppe Boni Sotto le Due torri si vivono in pieno la crisi e i problemi che tormentano molti i centri storici italiani ed europei: popolazione sempre più vecchia, quartieri che si evolvono sempre più verso i turisti anziché verso i residenti, aumento dei prezzi, aumento degli affitti per i negozi e crisi abitativa.