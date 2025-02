Lanazione.it - Centro commerciale, vandalismi e minacce. “Situazione che preoccupa”

Grosseto, 25 febbraio 2025 – Non è un bello spettacolo, indubbiamente. Degrado, calcinacci sporgenti al piano superiore, infiltrazioni di acqua dai soffitti, muri e vetri imbrattati con scritte (la maggior parte molto volgari), guano dei piccioni ed escrementi vari, all’intonaco che si stacca come la corteccia degli alberi. Ilall’aperto di via Papa Giovanni XXIII, a Gorarella, non sta attraversando il momento migliore della sua vita e le persone che lo frequentano e chi ci lavora non nascondono anche i timori che hanno. Un po’ a causa – dicono – delle bande di ragazzi (anche molto giovani) che si rendono protagoniste di atti di vandalismo e pure dinei confronti di chi li ammonisce per il loro comportamento, un po’ per i danni economici a cui di continuo devono porre rimedio.