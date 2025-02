Ilnapolista.it - Ceferin ha annusato l’aria che tira, e ora attacca l’Europa “che dice a tutti come comportarsi”

Hache(non ci voleva poi molto), Aleksander. E ha capito che anche l’Uefa deve riposizionarsi politicamente, cominciare a prendere delle forme più aderenti al modello Trump. Per cui ha parlato a Delo, un giornale sloveno, e ha detto che “la libertà di parola non esiste più. Siamostufi del politicamente corretto”. Insomma,– è l’analisi che ne fannoi principali giornali europei, dal Guardian alla Faz – è diventato populista.hato i politici europei per la loro gestione della guerra in Ucraina e per aver “predicato al mondo”. Ha persino scherzato,ndo che l’unica “grande cosa” che l’Ue ha fatto è stata quella di imporre che i tappi delle bottiglie che non si staccano.Secondosta “perdendo in ogni modo” a causa della eccessiva regolamentazione e della “ostentazione morale”: “Dovremmo aprirci e smettere di regolamentare così tanto il mercato.