Formiche.net - C’è lo zampino di Trump dietro il piano arabo per Gaza?

Con gli occhi del mondo ancora parzialmente puntati su, i leader arabi si stanno muovendo per finalizzare unpostbellico elaborato dall’Egitto. Questo schema, che dovrebbe essere svelato il 4 marzo in un vertice straordinario della Lega Araba al Cairo e che sarà finalizzato con una serie di incontri iniziati venerdì scorso a Riad, nasce in risposta all’ipotesi lanciata dal presidente americano, Donald: spostare la popolazione della Striscia per ricostruire il territorio dalle macerie e creare la cosiddetta “Riviera di”. Una proposta controversa, che ha generato polemiche e un’immediata reazione da parte delle potenze regionali, per prima l’Arabia Saudita, spinte a definire un’alternativa accettabile.In un’intervista telefonica con diversi media fatta proprio venerdì,sembrava accettare ilegiziano, dicendo che non era riuscito a convincere l’Egitto e la Giordania ad accettare gli sfollati di, rendendo impraticabile la sua opzione preferita.