Catania, il Nas scopre una casa di riposo non autorizzata

Nel contesto di servizi specifici volti a tutelare la salute delle persone più vulnerabili, come gli anziani, i carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità NAS dihanno scoperto che il responsabile di unadiaveva aumentato la capacità di accoglienza della struttura, sistemando gli anziani in due nuove unità abitative che, tuttavia, non erano autorizzate dal comune.Gli ospiti alloggiavano in ambienti fatiscenti, privi del previsto certificato di prevenzione incendi e senza alcun tipo di riscaldamento, nonostante le temperature rigide del periodo.Durante l’ispezione, gli specialisti del NAS hanno inoltre accertato che al sovrannumero di anziani non corrispondevano altrettanti posti letto, quindi alcuni erano costretti a dormire su dei divani.Il titolare è stato dunque deferito alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamento, omessa comunicazione degli alloggiati all’autorità di P.