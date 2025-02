Dayitalianews.com - Catania, attacco hacker al Comune: ripristinati il sito internet e i servizi digitali

Ildiintorno alle ore 6 di oggi (25 febbraio) è stato sottoCybersecurity, da parte didi tipo DDoS riconducibili al threat actor NoName057.Ilsi è prontamente adoperato per ripristinare tutti iinterni per i cittadini in modo da consentire a tutte le Direzioni di operare, attualmente attivi, così come ilistituzionale che poco prima di mezzogiorno è stato ripristinato.I tecnici interni delhanno eseguito le direttive di ACN Agenzia Cybersecurity Nazionale per risolvere il problema, d’intesa con la Polizia Postale di, proteggendo le reti informatiche, ile iche gradualmente sono stati tutti.L'articoloalile iproviene da Dayitalianews.