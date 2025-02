Dayitalianews.com - Catania, andava in giro con oltre 5 kg di cocaina sotto il sedile dell’auto, arrestato 59enne

Leggi su Dayitalianews.com

Aveva nascosto con cura5 chili dii sedili posteriori della sua auto, ma il suo piano non è sfuggito ai controlli delle forze dell’ordine. Per questo motivo, la Polizia di Stato hauncatanese, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.L’uomo è stato fermato durante uno dei numerosi interventi condotti dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di, impegnati nelle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.Gli agenti hanno deciso di fermare ilper un controllo, sospettando che potesse trasportare droga. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato in ogni modo di evitare le verifiche, ma i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno identificato eposto a perquisizione.