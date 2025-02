Tarantinitime.it - Castronuovo sullo scioglimento anticipato: «La politica scelga responsabilmente per il futuro di Taranto»

Tarantini Time QuotidianoLodell’amministrazione comunale dirappresenta una battuta d’arresto per la città e i suoi cittadini. «Qualunque siano le cause – sottolinea il segretario provinciale di CasartigianiStefano, sulla fine anticipata della massima assise cittadina tarantina – che hanno portato alla crisi, l’affidamento della gestione municipale a un commissario prefettizio mette in stand-by l’azione amministrativa, rinviando la risoluzione di problematiche urgenti che riguardano cittadini e imprese». Ogni interruzione della governance cittadina comporta inevitabilmente un rallentamento delle attività e una maggiore incertezza per il: «Un conto – prosegue– è avere un interlocutore politico con cui confrontarsi sulle priorità della città, un altro è doversi affidare a una gestione straordinaria, con poteri limitati e un orizzonte temporale indefinito».