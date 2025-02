Arezzonotizie.it - Castiglion Fiorentino celebra l'anniversario di Emanuele Petri

Domenica 2 marzo cerimonia di commemorazione in memoria di, il sovrintendente capo della Polizia di Stato, morto per mano brigatista il 2 marzo 2003 sul treno 2304 Roma-Firenze. Il programma della giornata prevede alle ore 11 in piazzala deposizione corona di alloro.