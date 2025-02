Castel Sant’Elmo via libera alla riqualificazione | 4 milioni per il parco

Leggi su Ildenaro.it

“Ladeldirappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione edel nostro patrimonio storico e culturale”. Lo affermano, in una nota congiunta, la consigliera regionale campana Roberta Gaeta e il consigliere della V Municipalità di NAPOLI Rino Nasti, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale della deche prevede un investimento complessivo di 4di euro per la realizzazione di interventi die restauro deldi, nell’area storica di San Martino a Napoli “Il progetto mira a restituire piena funzionalità e valore ad un’area storica di grande importanza culturale e ambientale con interventi che saranno incentrati sulladelle proprietà della Regione Campania presenti nell’area e sulla valorizzazione delle cosiddette ‘aree di margine’ del complesso monumentale, oggi in stato di abbandono e con significative criticità di fruizione”, sottolineato i due esponenti politici.