Laspunta.it - Cassino, l’Università orienta i giovani al lavoro. Quadrini “L’Ateneo punta di eccellenza della Provincia”

Il Presidente del Consigliodi Frosinone, Gianluca, ha partecipato alla presentazioneXV edizione di Unicase Unicas Career Day, un evento che si terrà giovedì 27 febbraio a, con l’obiettivo di mettere in relazione il mondo accademico con quello del, offrendo agli studenti l’opportunità di incontrare aziende, professionisti e realtà del territorio.In occasionepresentazione, il Presidente ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento, portando i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, per ilstraordinario svolto dal Magnifico Rettore, prof. Marco Dell’Isola, alla guida deldegli Studi die del Lazio Meridionale. “Questa università – ha dichiarato– è un fulcro di sviluppo per il nostro territorio.