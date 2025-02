Oasport.it - Casper Ruud difende Jannik Sinner: “Non ha fatto nulla in modo intenzionale, vada avanti a testa alta”

Non si sono ancora placate (e ce ne saranno ancora per mesi) le polemiche riguardo il caso. L’azzurro è stato sospeso, in accordo con la WADA, per tre mesi dopo la positività al Clostebol, ma in tantissimi continuano a commentare l’accaduto. Le voci sono da tutti i lati della bandiera, per fortuna c’è anche chi appoggia il numero uno al mondo.Un esempio può essere il norvegese, che, impegnato ad Acapulco, ha commentato così la situazione: “Mi dispiace per. Secondo me, non haintenzionalmente. Non è la prima volta che succede, anche se non capita spesso, che si arrivi a un accordo per una potenziale condanna per doping, il che probabilmente ha sorpreso qualcuno”.E aggiunge: “Se fossi nei panni diovviamente mi piacerebbe avere la possibilità dirmi in un processo pubblico, cosa che sono sicuro lui volesse.