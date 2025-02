Lapresse.it - Caso Santanchè: ministra, non scappo e intendo difendermi nel processo

Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Per nascondere il vostro giustizialismo parlate di opportunità, ma la storia recente non ci ha insegnato nulla? Ministri, presidenti di Regione, sindaci, consiglieri regionali e deputati che si sono dimessi per questa tanto conclamata opportunità che contraddice il garantismo istituzionale. Vorrei ricordare i ministri Lupi, Mastella, De Girolamo che si sono dimessi e poi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. In questa raccapricciante lista” è entrato anche “l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, perseguitato per sette anni. Non vorrei far parte di questo lungo elenco, nonscappare enel”. Lo ha detto ladel Turismo, Daniela, intervenendo nell’Aula della Camera prima del voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti.