Case vacanze e Airbnb. Il flusso di ospiti nel 2025 è destinato a crescere

E’ entrato in vigore di recente il Testo Unico del turismo della Toscana. Gli affitti brevi sono ora regolati dall’articolo 59: nei comuni a maggiore densità turistica i sindaci possono porre delle regole per limitare la diffusione incontrollata di appartamenti in affitto e. Il tema riguarda le grandi città, ma qual è la fotografia del nostro territorio? Rispetto ai dati diffusi dalla Metrocittà e relativi al 2023, il fenomeno èanche nell’Empolese Valdelsa dove, nella distribuzione delle locazioni, il 90% è esercitato in forma non imprenditoriale ovvero gestito da privati senza organizzazione in forma di impresa. Risultano 45 locazioni turistiche imprenditoriali e 437 esercizi non imprenditoriali. Una premessa. Mentre la locazione turistica è di natura occasionale,, bed&breakfast o affittacamere possono prevedere una vasta gamma di servizi simili a quelli alberghieri, richiedendo l’apertura di una partita Iva.