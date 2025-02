Puntomagazine.it - Casavatore: L’oro rosso e l’emergenza furti. Carabinieri arrestano 43enne

Leggi su Puntomagazine.it

. L’indagato sorpreso portava via i cavi elettrici in rame da una scuola in stato di abbandono. Scuole sempre più nel mirino dei ladri e anche quelle strutture che una volta lo erano non sfuggono alla morsa dei malviventi. A finire in manette A****** B******,digià noto alle forze dell’ordine.È notte e la gazzella deidella stazione dista percorrendo le strade della cittadina a nord di Napoli quando nota dei movimenti sospetti a via Nicola Amore nei pressi del plesso scolastico in stato di abbandono denominato I° circolo didattico E. De Filippo. A darne notizia una comunicazione del Comando provincialedi Napoli.Ibloccano ilmentre stava portando via dei cavi elettrico con all’interno il prezioso rame.