Casalecchio al profumo di cioccolato | torna la kermesse da leccarsi i baffi

Bologna, 25 febbraio 2025 – Al via la 15esima edizione di Cioccola-ti-amo 2025, la festa delartigianale adi Reno (per info: [email protected] ) La festa delIn programma sabato 1 e domenica 2 marzo, Cioccola-ti-amo è il regno meraviglioso per ogni amante deldi alta qualità, da artigiani provenienti da tutta Italia. Per due giorni, il centro disi riempirà di profumi e sapori dolcissimi e sarà animato da eventi, laboratori e degustazioni per tutti i gusti e le età. Organizzata dalla Società cooperativa Eventi insieme all’Associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO, la manifestazione ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Camminate e laboratori Si parte sabato 1 marzo, alle 9.30, con l’inaugurazione in piazza del Popolo alla presenza del sindaco Matteo Ruggeri, del presidente dell’associazione CiocchinBo Giuseppe Sartoni e del presidente della Società Eventi Ivan Aldrovandi.