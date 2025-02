Thesocialpost.it - Casa in fiamme, marito e moglie restano intrappolati: dramma in Italia nella notte

Tragedia: poco la mezzaè scattato l’allarme a Rovello Porro, in provincia di Como, a seguito di un rogo scoppiato improvvisamente in via Como. I vigili del fuoco sono intervenuti, chiamati dal personale del 118 che era precedentemente intervenuto per il soccorso a una persona. I pompieri hanno subito riscontrato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione grazie ai rilevatori in loro dotazione.Leggi anche: In arrivo un ciclone nord-atlantico con vento, neve e pioggia: il meteo per l’Due le squadre accorse da Lomazzo e Lazzate, che hanno recuperato all’interno dell’alloggio un uomo di anni 85 e una donna di 81. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare: è stata dichiarata deceduta dal medico appena arrivato.L’uomo è stato invece trasportato al Niguarda in codice giallo.