Carpi e l’incognita Lucchese

Dieci gare da giocare, 30 punti in palio e 11 formazioni in ballo per la salvezza. Si preannuncia un finale di stagione da brividi nel girone "B" di Serie C colche dopo la sconfitta con la Pianese è scivolato al 14° posto, praticamente equidistante dai playoff (-2) e dai playout (+3). Ma dal Gubbio decimo, quindi al momento nei playoff, che ha 34 punti nessuno può ancora ritenersi tranquillo. La classifica attuale andrà ovviamente ridisegnata a breve visto che sono attesi (prossima settimana?) i 4 punti di penalizzazione allaper non aver pagato lo scorso 16 febbraio gli emolumenti e le ritenute Irpef del terzo bimestre che andava dal 1° novembre al 31 gennaio. I toscani – che sabato riceveranno il– scenderanno così da 30 a 26 punti e saranno dunque a -6 dalla prima squadra della zona playout.