Lidentita.it - Caro bollette, Meloni insoddisfatta del decreto. Slitta il cdm

Leggi su Lidentita.it

Il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per questa mattina e dedicato alle misure contro il, e? stato rinviato a venerdi?. La decisione e? arrivata direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgiadella bozza presentata. Secondo la premier, le misure proposte non sono sufficientemente efficaci nel sostenere famiglie e imprese, motivo per cui .delil cdm L'Identità.