Notizie.com - Caro bollette, il primo sportello in Italia per risparmiare su luce e gas: come rivolgersi e dove si trova

Leggi su Notizie.com

Vieni in Comune: è l’appello agli 11,5 milioni di vulnerabili che arriva dal Comune di Arona e che punta ad aiutare i cittadini asulla bolletta dellagià oggi., ilinpersue gas:si(Ansa Foto) – notizie.comGià prima dell’approvazione del decreto energia, slittato al prossimo venerdì in Consiglio dei ministri, nella cittadina in provincia di Novara è stato aperto ilcomunale per aiutare le categorie più fragili. Gli over 75, i disabili certificati e i fragili economici che già godono del Bonus energia, possonoal Comune di Arona per passare dal mercato libero o tutelato dell’elettricità a quello delle tutele graduali, che offre tariffe più competitive.L’iniziativa porta il nome di Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera per la Lega.