Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, torna il ’Premio Tonino Fanfulla’

Verrà consegnata oggi nelle mani del presidente Marco Olori la sede ufficiale dell’Associazionedi Ascoli. La cerimonia avrà luogo alle ore 11 nel Foyer del Teatro Ventidio Basso. Intanto ci si avvicina al Giovedì Grasso e aldegli studenti mentre venerdì arriverà in città una rappresentanza deldi Corato, in Puglia, che tornerà ad Ascoli (era già venuta nel 2014) e si esibirà nella mattinata di sabato 1 marzo dalle 9.30 alle 13. Protagonista sarà, infatti, la maschera tipica di Corato ’U Sceriff’ che vedrà il nutrito gruppo pugliese in arrivo esibirsi con un cappello a forma di cuore, un costume luccicante, un tamburello dal suono di altri tempi e con ritmi e movenze che caratterizzeranno una performance spettacolare, con un lavoro di squadra fatto di ballate e schieramenti, portatrice di gioia e allegria.