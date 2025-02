Anteprima24.it - Carnevale, è tempo di sfilate, carri e zeze: Irpinia in cattedra

di lettura: 9 minutiE’di, èdi tarantelle,e tutti i colori e la magia tipica di una delle tradizioni più antiche e sentite, soprattutto in provincia di Avellino.Domenica 2 marzo ad Avellino è attesa la partecipatissima sfilata di tutte leirpine, con in testa quella di Bellizzi: alle 10.30 la sfilata lungo il Corso Vittorio Emanuele e alle 13.00 presso lo Stadio Partenio Lombardi i raduno. ma sono tutti i comuni ad animarsi con appuntamenti spalmati in diversi giorni. Scoprili tutti e se manca il tuo appuntamento segnalacelo:MONTEMARANOL’edizione 2025 dal 28 febbraio al 9 marzo. le strade del paese si animeranno con danze, maschere, musica e tradizioni popolari che rendono questa festa un appuntamento imperdibile. Il programma inizia venerdì 28 febbraio con il primo stage di tarantella montemaranese, curato dalla scuola di Tarantella Montemaranese, e lo spettacolo “delle Culture”.