Carnevale di Venezia | un viaggio nel tempo con Casanova

Life&People.it Non c’è niente che annunci la fine dell’inverno come ildi. Per i viaggiatori più curiosi, questa spettacolare celebrazione annuale che rispecchia lo spirito straordinario è una tappa obbligata. Ogni anno, persone da tutto il mondo si riversano nella città galleggiante per prendere parte a questa celebrazione unica, un gioioso tripudio di colori, suoni e spettacoli. Dal 14 febbraio al 4 marzo, costumi straordinari, maschere elaborate e affascinanti rievocazioni storiche che celebrano i 300 anni di Giacomorendono ildi2025 un’esperienza indimenticabile. Ma cosa sapete davvero del? Come si è evoluta la festa nel corso della storia e quali sono le tradizioni secolari che la rendono viva? In una parola, cos’è ildietro la maschera?Ile il suo legame con la QuaresimaLa tradizione delè direttamente collegata alla Quaresima, il periodo di obblighi religiosi che precede la Pasqua, quando storicamente ci si aspettava che le comunità cristiane seguissero rigide linee guida dietetiche, imitando i 40 giorni e 40 notti che Cristo trascorse digiunando nel deserto e resistendo alle tentazioni del diavolo, come raccontato nei Vangeli.