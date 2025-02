Lanazione.it - Carnevale a Teatro con le bolle di Michele Cafaggi

Pisa, 25 febbraio 2025 - Alla Città delun appuntamento imperdibile per grandi e piccoli: domenica 2 marzo alle ore 17.00, nella sala Franca Rame e Dario Fo, sarà in scena "SONOSOLO" (di sapone), uno spettacolo magico di e conil mago delledi sapone! "SONOSOLO" è un viaggio poetico e divertente nel mondo delledi sapone, che intreccia clownerie e magie nouvelle. Un uomo di mezza età, impeccabilmente vestito, si presenta pronto per uno spettacolo, ma con un imprevisto: ha dimenticato tutti i suoi attrezzi. Tuttavia, anziché arrendersi, l’ingegnoso protagonista creadi sapone con oggetti comuni, fino a fronteggiare un gigantesco "mostro schiumoso" che si rivelerà sorprendentemente innocuo. Attraverso il suo stile unico e senza parole,offre uno spettacolo che celebra la capacità di superare le difficoltà con creatività, mostrando come gli imprevisti possano trasformarsi in opportunità per meravigliarsi e sorridere.