Quotidiano.net - Carnevale 2025, dalle serie tv ai grandi eroi. Ecco i trend

Leggi su Quotidiano.net

Dagli evergreen. come i costumi eleganti in stile veneziano. ai travestimenti divertenti e spiritosi, passando per quelli ispirati ai personaggi delleTV più popolari, iloffre molti spunti per scegliere la maschera perfetta. Non c’èsenza almeno un eroe in calzamaglia: con l’uscita di nuovi film eTV, i personaggi della Marvel e della DC Comics si confermano tra i più ricercati, come Captain America (fresco di uscita nelle sale cinematografiche) o Wolverine e Deadpool. Se c’è unche non passa mai di moda è quello dei cartoni animati: sia che si voglia puntare sull'effetto nostalgia, con personaggi degli anni ’80 e ’90, o che si punti su qualcosa di più recente, iloffre tantissime opzioni: da Lupin III a Goku, da One Piece a Sailor Moon fino a Nezuko di “Demon Slayer”, senza contare i classici Disney che quest'anno vedono protagonista Vaiana.