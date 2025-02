Zonawrestling.net - Carmella dopo l’addio alla WWE: “Grazie a tutti per la vicinanza, ho molte cose da dire”

Come sappiamo,ha in questi giorni detto addioWWE. Il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato dfederazione. L’ex campionessa era assente dal 2023 prima per voi della gravidanza poi a causa di un brutto infortunio al piede che ha bloccato il suo rientro. Tramite delle storie su Instagram,ha pronunciato le prime parolela fine della sua esperienza a Stamford.“Hoda”Tramite delle storie su Instagram,ha pronunciato le prime paroleWWE: “Voglio dirvi che ho vistoi vostri messaggi. Siete incredibili ragazzi.per tutte le vostre belle parole su di me e sulla mia carriera. Sono fortunata. So che ci sono molto domande e dubbi. Nei prossimi giorni sarò ospite di un podcast e risponderò ad alcune di queste domande.