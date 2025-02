Ilfattoquotidiano.it - “Carcere per Chiara Pretolini”, la richiesta del pg della Cassazione per la studentessa accusata di infanticidio

“Deve stare in”. La procuratrice generaleprima sezione penaleCorte di, Valentina Manuali, ha chiesto la custodia cautelare inperPetrolini, la ragazza di 22 annidi aver partorito e poi sepolto, nel giardinosua abitazione, a Traversetolo in provincia di Parma, i due figli che aveva partorito in due diverse occasioni, nel maggio del 2023 e nell’agosto 2024. La ragazza, agli arresti domiciliari dal 20 settembre del 2024, è rientrata nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, agli inizi di gennaio quando l’abitazione venne dissequestrata. La Suprema Corte dovrà decidere se la 22enne dovrà andare inoppure restare agli arresti domiciliari. La procuraRepubblica di Parma aveva sollecitato per due volte ildopo il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari.